Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,12 azalarak 11 bin 115, kapanan şirket sayısı yüzde 77,97 gerileyerek 1604 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2025'e kıyasla yüzde 13,12 azalışla 12 bin 793'ten 11 bin 115'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 77,97 azalışla 1604'e geriledi. Aralık 2025'te 7 bin 282 şirket kapanmıştı.

Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,72 artış, kapanan şirket sayısı ise yüzde 17,95 azalış gösterdi.

