Türkiye'de Ocak Ayı İtibarıyla 16 Milyon 699 Bin İşçiden Sadece 2 Milyon 413 Bin İşçi Sendikalı

Verilere göre, en fazla üyeye sahip sendika 276 bin 537 üye ile Hizmet-İş olurken, en fazla işçinin bulunduğu iş kolu 4 milyon 375 bin 904 işçiyle Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar olarak kayıtlara geçti.

Toplam işçi sayısının en yüksek olduğu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar iş kolunda, verilere göre 4 milyon 375 bin 904 işçi çalışıyor. Bu iş kolunda Koop-İş 123 bin 262 üye ile en fazla üyeye sahip sendika olurken, Tez Koop-İş 117 bin 292, Öz Büro-İş 52 bin 77 üyeye ulaştı.

Genel işler iş kolunda faaliyet gösteren Hizmet-İş 995 bin 60 işçinin yer aldığı bu alanda 276 bin 537 üyeyle birinci sırada yer aldı.

En örgütlü ağır sanayi metal iş kolu oldu

Metal iş kolu, 1 milyon 918 bin 111 işçiyle sanayi alanında en geniş iş kolu oldu. Bu alanda Türk Metal Sendikası 271 bin 600 üye ile ilk sırada yer aldı. Özçelik-İş 45 bin 529 üyeyle ikinci, Birleşik Metal-İş 33 bin 437 üyeyle üçüncü sırada yer aldı.

İnşaat iş kolunda toplam işçi sayısı 1 milyon 711 bin 852 olarak kaydedildi. Bu alanda Yol-İş Sendikası 46 bin 317 üye ile en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Konaklama ve Eğlence İşleri iş kolunda 1 milyon 220 bin 527 işçi bulunurken, TOLEYİS 44 bin 497 üye ile iş kolunun en büyük sendikası olarak öne çıktı. Taşımacılık iş kolunda toplam işçi sayısı 1 milyon 43 bin 139 olarak açıklandı. Bu alanda Demiryol-İş 29 bin 839 üye ile ilk sırada yer aldı.

Öz Sağlık-İş, sağlık iş kolunda en çok üyeye sahip sendika oldu

Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda toplam işçi sayısı 794 bin 898 oldu. Bu alanda Öz Sağlık-İş, 215 bin 234 üye ile iş kolunda en fazla örgütlü sendika oldu.

Gıda Sanayii iş kolunda 771 bin 764 işçi yer alırken, Tek Gıda-İş 43 bin 527 üye ile ilk sırada bulundu. Dokuma, Hazır Giyim ve Deri iş kolunda ise 1 milyon 13 bin 153 işçinin çalıştığı kayıtlara geçti. Bu iş kolunda Teksif, 38 bin 389 üye ile en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası, savunma iş kolunda en çok üyeye sahip

Verilere göre, Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç iş kolunda 602 bin 547 işçi çalışırken, bu iş kolunda Petrol-İş 43 bin 10 üye ile en büyük sendika oldu. Enerji iş kolunda 265 bin 734 işçi bulunurken, TES-İŞ 67 bin 332 üye ile iş kolunun en büyük sendikası oldu.

Banka, Finans ve Sigorta iş kolunda toplam işçi sayısı 344 bin 880 olarak açıklandı. İşkolunda Öz Finans-İş 48 bin 544 üye ile ilk sırada yer aldı.

Savunma ve Güvenlik iş kolunda 257 bin 229 işçi çalışıyor. Bu alanda Öz Güven-Sen 25 bin 975 üye ile ilk sırada yer aldı.

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk iş kolunda toplam işçi sayısı 241 bin 958 olarak kaydedildi. İşkolunun en büyük sendikası Liman Dok Gemi-İş 6 bin 900 üye ile öne çıktı.

Madencilik iş kolunda örgütlenme oranı düşük kaldı

Ağaç ve Kağıt iş kolunda 279 bin 401 işçi bulunurken, Öz Ağaç-İş 10 bin 550 üye ile ilk sırada yer aldı. Çimento, Toprak ve Cam iş kolunda 197 bin 961 işçi çalışırken bu alanda Türkiye Çimse-İş 26 bin 304 üye ile iş kolunun en büyük sendikası olarak kaydedildi.

Madencilik ve Taş Ocakları iş kolunda toplam işçi sayısı 196 bin 470 oldu. Türk Maden-İş 26 bin 984 üye ile ilk sırada yer alırken, Genel Maden-İş 9 bin 40, Dev Maden-Sen 2 bin 315, Öz Maden-İş 2 bin 310 ve Bağımsız Maden-İş 771 üyeyle sıralandı.

Basın, Yayın ve Gazetecilik iş kolunda toplam işçi sayısı 90 bin 293 oldu

İletişim iş kolunda 204 bin 417 işçi bulunuyor. Bu alanda Türkiye Haber-İş 12 bin 512 üye ile ilk sırada yer aldı. Basın, Yayın ve Gazetecilik iş kolunda toplam işçi sayısı 90 bin 293 olarak açıklandı. Medya-İş 7 bin 317 üye ile ilk sırada yer alırken, Basın-İş 2 bin 418, TGS bin 743 ve DİSK Basın-İş 917 üyeye sahip oldu.

Avcılık, Balıkçılık, Tarım ve Ormancılık iş kolunda 173 bin 786 işçi bulunurken Öz Orman-İş 26 bin 1 üye ile iş kolunun en büyük sendikası oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu verilerine göre, Türkiye'de Ocak 2026 yılı itibarıyla toplam 16 milyon 699 bin 84 işçi bulunurken, bunların yüzde 14,45'ine karşılık gelen 2 milyon 413 bin 490 işçi sendikalı olarak kayıtlarda yer aldı.