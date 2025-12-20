Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, İzmir'den Çanakkale'ye kadar pek çok bölgede sürmekte olan yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında bazı düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Çalışmaların sürdüğü kesimlerde sürücülerin dikkatli olması ve işaretlere uyması gerekmekte.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'ndaki çalışmalar nedeniyle 21.00-05.00 saatlerinde Buca Doğu Kavşağı kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım sonraki kavşaktan sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Lapseki- Çanakkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. kilometresinde (Işıklı Fırtına Lisesi mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
