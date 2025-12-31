Kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipinin yol ulaşımını olumsuz etkilemesi sonucu bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sürüyor.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bazı yollarda ulaşım kesildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.
Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.
Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.
Yılın son günlerinde yoğunlaşan kar ve tipi nedeniyle kapanan diğer yolları açma çalışmaları da sürüyor.