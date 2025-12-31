Haberler

Kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar ve tipinin yol ulaşımını olumsuz etkilemesi sonucu bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun yolunun 0-53. kilometrelerinde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Bu nedenle yol geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Kangal-Gürün yolunun 41-66, Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42. kilometrelerinde kar ve tipi sebebiyle sabah saatleri itibarıyla trafik akışı sağlanamıyor.

Ayrıca, Malatya-Adıyaman il sınırındaki Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Niğde-Çiftlik yolunun 8-30. kilometrelerinde de kar ve tipi ulaşımı engelliyor.

Yılın son günlerinde yoğunlaşan kar ve tipi nedeniyle kapanan diğer yolları açma çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
