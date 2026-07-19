Türkiye'de son 6 ayda kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket açıldı

Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı.

AA muhabirinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgiye göre ocak-haziran döneminde kurulan şirket sayısı istikrarlı seyrini sürdürdü.

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 28 bin 926 şirket kurulurken 5 bin 34 şirket faaliyetlerini sona erdirdi.

Yılın ilk yarısında ise 57 bin 62 şirket açılırken 13 bin 484 şirket kapandı. Böylece yılın ilk 6 ayında kapanan her bir şirkete karşılık 4'ten fazla şirket faaliyete başladı.

Son 6 ayda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limitet şirketlerin ilk sırada olduğu görüldü. Bu dönemde kurulan şirketlerin 2'si kollektif, 5 bin 613'ü anonim, 51 bin 447'si limitet olarak kayıtlara geçti.

Kurulan şirketlerin üçte birinden fazlası İstanbul'da

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ocak-haziran döneminde kurulan 30 bin 191 şirkete karşılık 8 bin 637 şirket faaliyetlerini sonlandırdı.

Söz konusu dönemde İstanbul'da 20 bin 872 şirket kuruluşu gerçekleşti, kapananların sayısı 6 bin 733 oldu.

Ankara'da 6 bin 34 şirket iş başı yaparken 1164'ü kepenk indirdi.

İzmir'de ise 3 bin 285 şirket kuruldu, 740 şirket kapandı.

Yılın ilk yarısında en fazla şirket 20 bin 872 adetle İstanbul'da, en az ise 11 ile Bayburt'ta kuruldu.

En fazla şirket kapanışı ise 6 bin 733 adetle yine İstanbul'da gerçekleşirken Ardahan'da 6 aydır şirket kapanışı gerçekleşmedi.

Kadın ortakların ilk tercihi limitet şirketler

Yılın ilk 6 ayında kadın ortaklar en çok limitet şirketleri tercih etti. Ocak-haziran döneminde yeni kurulan limitet şirketlerde 12 bin 254 kadın ortak yer alarak yüzde 16,86'lık paya sahip oldu.

Anonim şirketlerde ise 1439 kadın ortağın oranı yüzde 14,66 olarak kayıtlara geçti.