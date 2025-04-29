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Türkiye'de İstihdam Martta 391 Bin Kişi Artarak 32.6 Milyona Ulaştı

Türkiye'de İstihdam Martta 391 Bin Kişi Artarak 32.6 Milyona Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak belirlendi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, martta aylık bazda 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, martta bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,6 puan artışla yüzde 49,2 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü martta bir önceki aya göre, 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puan yükselişle yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken, kadınlarda yüzde 35,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, martta bir önceki aya göre 0,3 saat artışla 43,7 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, martta aylık bazda 0,3 puan artarak yüzde 28,8 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,1 olarak tahmin edildi.

Mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.24532.77233.473
İş gücü (bin kişi)35.40423.46011.945
İstihdam (bin kişi)32.59721.92410.674
İşsiz (bin kişi)2.8071.5361.271
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.8409.31221.528
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,471,635,7
İstihdam oranı (yüzde)49,266,931,9
İşsizlik oranı (yüzde)7,96,510,6
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,11122,6
(Bitti)

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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