Türkiye'de dün günlük bazda 976 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 699 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 948 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 806 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 868 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 531 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.