Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1 milyon 36 bin 466 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 24 bin 192 megavatsaat olarak kaydedildi. Rüzgar santralleri en yüksek üretim payına sahip olurken, elektrik ihracatı 16 bin 385 megavatsaat, ithalat ise 4 bin 121 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 863 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 470 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 385 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 121 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
500

