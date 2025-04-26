Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Karşılaştırması

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 452 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 174 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 616 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 587 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 452 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 912 bin 174 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 16,8 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 951 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 674 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.