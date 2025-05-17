Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 960 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 563 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 925 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 483 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 926 bin 960 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 58 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 535 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.