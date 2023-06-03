Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 60 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 161 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 499 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 447 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti. Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi. Türkiye, dün 3 bin 331 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 60 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 161 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 499 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 447 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 60 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 161 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 331 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.