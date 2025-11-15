Haberler

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de günlük bazda 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 548 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri en yüksek üretim payına sahipken, elektrik ticaretinde 7 bin 368 megavatsaat ihracat yapıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 548 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 86 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 758 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 548 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,95 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,95 ile ithal kömür ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 368 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 251 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Ünlü müzisyen Cleto Escobedo ölüm nedeni ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla duyurmuştu! Ünlü ismin ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Yaşlı adamı defalarca bıçaklayarak katletti, öfkesi hiç dinmedi
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Fener taraftarına müjde! Lewandowski ile ilk temas kuruldu

Taraftarlar müjde! Dünyaca ünlü isimle ilk temas kuruldu
Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu

Ünlü oyuncuya bu görüntülerin bedeli ağır oldu
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Şehit cenazesine damga vuran olay! Milletvekilleri böyle tartıştı
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Diş hekimlerinin girdiği iki sınav, artık yılda bir kez yapılacak

Diş hekimleri dikkat! Artık yılda bir kez yapılacak
Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı

Daha 18 yaşında! Satmaya çalıştığı şeyi görenler telefona sarıldı
Muazzez Abacı'nın son sözlerini kızı açıkladı

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı o anı anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.