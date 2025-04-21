Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 771 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 406 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 422 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 828 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 771 bin 771 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 773 bin 406 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 206 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.