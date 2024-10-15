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Türkiye'de faaliyet gösteren Odeabank'ın yüzde 96'sını dev şirket satın aldı

Türkiye'de faaliyet gösteren Odeabank'ın yüzde 96'sını dev şirket satın aldı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Varlık Fonu, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için anlaşmaya vardı.

Abu Dhabi Developmental Holding Company, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya vardı.

ŞİRKETTEN KAP'A AÇIKLAMA

Odeabank'tan yapılan açıklama şöyle; "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulmak üzere; Abu Dabi Hükümeti'nin stratejik bir ortağı olarak 2018 yılında kurulmuş Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ, Odeabank'ın yüzde 96'lık hissesini satın almak için Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumuyla kesin anlaşmaya varmıştır.

"GEREKLİ BİLDİRİMLER BANKAMIZCA YAPILACAK"

Anlaşmaya göre Bank Audi'nin %76.419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") %8.009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") %6.362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l %3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan %1.780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişlerdir. Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Türkiye Finans Dünya

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Yorumlar (1)

YİĞİT_TÜRKALP:

ODEARAPBANK

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