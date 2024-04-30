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Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

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Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Zonguldak'ta trafo binası yapımı ve Erzurum'da rüzgar enerjisi santrali için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Merkez ilçe sınırlarında tesis edilecek trafo binasının yapımı amacıyla kararın ekindeki haritada güzergahı gösterilen taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Erzurum'da kurulacak Nenehatun Rüzgar Enerjisi Santrali elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Tekman ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde bulunan 209 ada 4 parsel numaralı taşınmazın da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Zonguldak Türkiye Erzurum Ekonomi Güncel Haberler

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