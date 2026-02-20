Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 13 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 901 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 199 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 131 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 13 bin 505 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 8 bin 901 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 320 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 657 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.