Güncelleme:
Dün Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 13 bin 505 megavatsaat, tüketimi ise 1 milyon 8 bin 901 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 10.00'da gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 199 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 131 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 320 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 657 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
