Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 11 bin 265 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 3 bin 186 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 364 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 40 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 181 megavatsaat elektrik ihracatı, 1134 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.