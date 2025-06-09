Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Verilerle Açıklandı
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Dün Türkiye'de günlük bazda 649 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 999 megavatsaat oldu. İthal kömür santralleri üretimde ilk sırada yer alırken, güneş ve hidroelektrik santralleri de önemli katkı sağladı.

Türkiye'de dün günlük bazda 649 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 999 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 82 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 207 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 649 bin 245 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 650 bin 999 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 382 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 177 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
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