Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 745 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 474 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 19 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 493 megavatsaat elektrik ihracatı, 626 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.