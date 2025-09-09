Haberler

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 481 megavatsaat elektrik üretildi, 1 milyon 6 bin 129 megavatsaat elektrik tüketildi. En yüksek tüketim 17.00’de gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 68 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 725 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 47 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 703 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
