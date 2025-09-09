Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Günlük Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 481 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 129 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 68 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 725 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 481 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 6 bin 129 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 23 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 47 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 703 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.