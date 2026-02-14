Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 881 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 181 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 567 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 421 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 7 bin 881 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,4 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 772 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 173 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.