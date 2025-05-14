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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengesiz Seyrediyor

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengesiz Seyrediyor
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Dün Türkiye'de 915 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, ancak tüketim 920 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Rüzgar santralleri en çok üretimi gerçekleştiren kaynak oldu. Elektrik ihracatı 8 bin 138, ithalatı ise 13 bin 92 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 907 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 863 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 822 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 915 bin 955 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 16,9 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 138 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 92 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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