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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede

Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi Dengede
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Dün Türkiye'de günlük bazda 856 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 737 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim saat 21.00'de ölçüldü. Hidroelektrik santraller üretimde ilk sırayı aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 737 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 848 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 774 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 737 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 112 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 355 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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