Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 345 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 862 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 785 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 998 bin 345 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 333 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 191 megavatsaat elektrik ihracatı, 188 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.