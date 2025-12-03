Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 998 bin 345 megavatsaat, tüketimi ise 990 bin 333 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 18.00'de, en düşük ise 05.00'te gerçekleşti. Üretimde doğal gaz santralleri lider konumda.

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 345 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 862 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 785 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 191 megavatsaat elektrik ihracatı, 188 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
