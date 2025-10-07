Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 197 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 688 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 58 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 449 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2'lik payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 ile doğal gaz ve yüzde 13,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 328 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.