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Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Dün Türkiye'de 954 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 339 megavatsaat olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim ise 07.00'de gerçekleşti. Üretimde doğal gaz santralleri birinci sırada.

Türkiye'de dün günlük bazda 954 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 339 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 443 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 988 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 854 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 339 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri??????? ve yüzde 14,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 884 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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