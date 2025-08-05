Türkiye'de Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 129 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 118 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 884 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 192 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 129 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 118 bin 839 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 344 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.