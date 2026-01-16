Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 106 bin 962 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 92 bin 946 megavatsaat olarak gerçekleşti. Doğal gaz santralleri üretimdeki en büyük paya sahipken, elektrik ihracatı 15 bin 963 megavatsaat, ithalat ise 1948 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 566 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 963 megavatsaat elektrik ihracatı, 1948 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
