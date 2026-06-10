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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 998 bin 400 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 991 bin 808 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 400 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 808 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 75 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 39 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 998 bin 400 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 991 bin 808 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 56 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 716 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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