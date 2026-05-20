Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 25 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 54 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 187 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 793 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,8 ile güneş santralleri ve yüzde 12,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 474 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 159 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.