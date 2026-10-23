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Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi

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Türkiye'de dün 959 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 951 bin 498 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırayı yüzde 21,3 payla ithal kömür santralleri alırken, Türkiye 10 bin 106 megavatsaat elektrik ihraç etti, 1809 megavatsaat ithal etti.

????? Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 498 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 998 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 32 bin megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 959 bin 958 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 498 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 106 megavatsaat elektrik ihracatı, 1809 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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