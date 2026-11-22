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Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 364 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 490 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 752 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 544 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 364 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 92 megavatsaat elektrik ihracatı, 645 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA