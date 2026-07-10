Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 125 bin 53 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 122 bin 298 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 736 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 603 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 125 bin 53 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 122 bin 298 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 914 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 298 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.