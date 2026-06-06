Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün 979 bin 246 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 975 bin 6 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 979 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 975 bin 6 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 742 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 19 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 979 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 975 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 577 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Narin Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları arasında kavga: 6 yaralı

Narin ve katilinin akrabaları arasında kavga
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

Taziyede ortalık karıştı! Engin Polat kovuldu, kavga çıktı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı

Eski ünlü manken varını yoğunu Özgür Özel için satışa çıkardı
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu

CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı'nın yeni adresi belli oldu
Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı

Adliye personeli vatandaşlarla alay etti! Başsavcılık devreye girdi