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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün 971 bin 96 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 965 bin 221 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 971 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 221 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 194 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 32 bin 330 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 971 bin 96 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 221 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 11,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 893 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 35 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
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