Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 689 bin 241 megavatsaat, tüketim ise 671 bin 189 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 13.00'te, en düşük ise 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 39 ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 748 megavatsaatle 13.00'te, en düşük tüketim ise 22 bin 545 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile güneş santralleri ve yüzde 12,1 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 23 bin 561 megavatsaat elektrik ihraç etti, 5 bin 272 megavatsaat elektrik ithal etti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
