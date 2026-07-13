Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 285 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 888 megavatsaatle saat 14.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 598 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 465 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 978 bin 285 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 18 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 10 bin 700 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.