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Türkiye'de dün 960 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, rüzgar ilk sırada yer aldı

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Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 944 bin 511 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 25,1 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Türkiye 18 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 72 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 511 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 455 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 359 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 960 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 944 bin 511 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 18 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 72 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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