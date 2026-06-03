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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 321 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 938 bin 364 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük tüketim ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 321 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 364 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 190 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 290 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 958 bin 321 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 364 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile güneş santralleri ve yüzde 13,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 24 bin 128 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 213 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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