Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 520 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 928 bin 911 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 12.00'de, en düşük tüketim 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 629 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 948 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile güneş santralleri ve yüzde 13,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 642 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 515 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
