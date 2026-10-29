Türkiye'de dün 916 bin 526 megavatsaat üretim, 907 bin 318 megavatsaat tüketim oldu

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Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 318 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 347 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 778 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 318 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 483 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 410 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA