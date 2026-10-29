Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'de dün 916 bin 526 megavatsaat üretim, 907 bin 318 megavatsaat tüketim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün 916 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 907 bin 318 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, en yüksek tüketim 43 bin 347 megavatsaatle saat 12.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 318 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 347 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 778 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 907 bin 318 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 483 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 410 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler

Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca

Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
Nevzat Aydın'a kan donduran tehdit! Oğlunu öldürmekle tehdit edip para istediler

Nevzat Aydın'a korkunç tehdit! Hemen polise koştu
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak