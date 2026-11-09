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Türkiye'de dün 873 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 857 bin 530 oldu

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TEİAŞ verilerine göre, dün günlük bazda 873 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 857 bin 530 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 530 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 142 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 439 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 530 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 payla barajlı rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 364 megavatsaat elektrik ihracatı, 650 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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