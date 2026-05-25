Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'de dün günlük bazda 800 bin 611 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 798 bin 276 megavatsaat olarak gerçekleşti. En yüksek tüketim 21.00'de, en düşük tüketim ise 07.00'de kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 37,6 ile ilk sırada yer aldı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 379 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 952 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Üretimde ilk sırada yüzde 37,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,5 ile güneş santralleri ve yüzde 13,3 ile rüzgar santralleri izledi.
Türkiye dün 7 bin 880 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 148 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.