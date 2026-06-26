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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 668 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 87 bin 118 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 118 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 565 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 418 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 92 bin 668 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 87 bin 118 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 473 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 939 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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