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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 87 bin 69 megavatsaat, tüketim ise 1 milyon 84 bin 183 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 87 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 84 bin 183 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 29 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 251 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 87 bin 69 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 84 bin 183 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 4 bin 726 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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