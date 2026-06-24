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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 52 bin 599 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 45 bin 483 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük ise 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 52 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 483 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 468 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 894 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 52 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 45 bin 483 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 15,3 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 91 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 975 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Gökçe Topbaş
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