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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 35 bin 112 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 325 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 920 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 928 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 35 bin 112 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 27 bin 325 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 11 bin 468 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 899 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA