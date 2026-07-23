Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün Türkiye'de elektrik üretimi 1.217.216 MWh, tüketim 1.215.143 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'da kaydedildi. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 217 bin 216 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 215 bin 143 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 252 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 290 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 217 bin 216 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 215 bin 143 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 28 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 900 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü yönetmen Ezel Akay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü yönetmen gözaltına alındı
Gazeteciye restoranda kanlı infaz! Kahvaltı yaparken öldürdüler

Gazeteciye restoranda kanlı infaz
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Gizli yürütülen projede kritik aşama! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Tarlada uyuyan çiftçinin gömleğine kobra girdi! Arkadaşları zamanla yarıştı

Tarlada uyurken kabusu yaşadı
Kene kabusu büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı

Kabus büyüyor! Ölü sayısı çift haneye çıktı