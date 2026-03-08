Haberler

Türkiye'nin 58 şehrinde AR-GE ve tasarım merkezleri teknoloji geliştiriyor

Türkiye'de geçen yıl 58 şehirde toplam AR-GE merkezi sayısı 1363'e, tasarım merkezi sayısı 342'ye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AR-GE ve inovasyona öncelik vererek teknoloji geliştirme bölgeleri ve tasarım merkezlerini desteklemeye devam ediyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre Türkiye, teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) faaliyetlerini izlemek, tasarım merkezlerine ilişkin başvuruları yönetmek ve sanayi alanındaki yenilikçi faaliyetleri desteklemek adına AR-GE ve inovasyona öncelik veriyor.

AR-GE ve tasarım merkezlerine sağlanan teşviklerle sanayi güçlendirilirken firmaların da kendi teknolojilerini geliştirmesine imkan tanınıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yıl 80 yeni AR-GE merkezi belgesi verildi ve böylece faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 1363'e ulaştı. Geçen yıl AR-GE merkezi olan şehir sayısı 58'e yükseldi.

Programlar kapsamında destek verilen AR-GE personeli sayısı 3 bin 284'ü buldu.

Tasarım merkezi olan şehir sayısı 28'e ulaştı

Bakanlıkça geçen yıl 24 yeni tasarım merkezi belgesi verildi ve böylece faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 342'ye ulaştı. Bu dönemde tasarım merkezleri ülke genelinde 28 şehre yayıldı.

Ayrıca, geçen yıl ilan edilen 8 bölgeyle birlikte TGB sayısı 113'e, 4 TGB'nin faaliyete geçmesiyle de faaliyette olan TGB sayısı 95'e yükseldi.

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren firma sayısı 12 bin 408 olarak belirlendi.

Girişim ofisi sayısı 104'e çıktı

Girişimlere fiziki mekan, mentörlük ve danışmanlık desteğinin yanında stratejik iş modeli geliştirme, finansal kaynaklara erişim, pazarlama stratejileri oluşturma ve globalleşme süreçlerini hızlandırma hizmetleri gibi çok yönlü hizmetler sunacak GO Girişim Ofisi uygulaması da devreye alındı.

İlan edilen 7 girişim ofisiyle birlikte bu ofislerin sayısı 104'e ulaştı.

Diğer yandan Kümelenme Destek Programı'nın 4'üncü Çağrısı'na ilişkin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Nükleer sanayi, rüzgar enerjisi, iklimlendirme, haberleşme teknolojileri, siber güvenlik, oyun, otonom araç teknolojileri, mobilite, akıllı ulaşım ve hareketlilik, raylı ulaşım sistemleri, havacılık, gemi inşa, ileri malzeme, inşaat ve yapı malzemeleri, biyoteknoloji, gıda, sağlıklı yaşam teknolojileri, teknik tekstil ve mobilya gibi lokomotif sektörlerden oluşan 19 kümelenme birlikteliğinin rekabetçilik ve yenilikçilik faaliyetlerini içeren iş planları desteklenmeye başlandı.

Programla 729 firma ile birlikte 23 üniversite, 25 TGB, 4 OSB, 9 araştırma kurumu, 10 oda/borsa, 2 ihracatçı birliği, 22 dernek, vakıf ve kooperatifin yer aldığı toplam 95 kurum/kuruluştan oluşan büyük bir ekosistem destekleniyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Haberler.com
