Türkiye'de 76 Bin 656 Açık İş İlanı Bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından açık iş istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz" ifadesine yer verdi. Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti. - ANKARA